Mari Belém faz homenagem emocionante para Carla Cristina: ‘Minha vida é melhor com você' Juradas do Canta Comigo 6 construíram uma parceira que ultrapassa o painel de especialistas do programa; confira!

As especialistas integram a bancada do programa mais uma vez (RECORD/Antonio Chahestian)

Mais que amigas, ‘friends’! As juradas do Canta Comigo Mari Belém e Carla Cristina mostram que o carinho e amizade vai muito além do painel de especialistas do reality.

Para celebrar o aniversário da cantora baiana, a Mari preparou uma homenagem especial, recheada de momentos emocionantes ao lado da amiga.

Usando a tag “CarlinhaDay” (Dia da Carlinha), Mari não economizou nas palavras e mandou logo um ‘textão’ para emocionar. “Minha vida é infinitamente melhor com você nela, e eu te amo”, declarou. E completou: “O vídeo está enorme, mas poderia durar dias, com tantos momentos juntas”.

A resposta da aniversariante veio na sequência: “Entrei na sua vida para ficar. Obrigada pela linda homenagem e pela sua amizade”. Nos comentários, outros integrantes da bancada de avaliadores do programa, como Rodrigo Cárceres, Sabrina Caldana e Nat Guareschi também interagiram.

Confira a postagem:

Sob comando de Rodrigo Faro, a sexta temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

