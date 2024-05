Potência! Maria Alcina é homenageada no Canta Comigo e recebe carinho dos jurados

Alto contraste

O painel de jurados reverenciou Maria Alcina (Reprodução/Instagram)

Com seis décadas de carreira musical, Maria Alcina foi a jurada convidada do quarto episódio de Canta Comigo. A artista recebeu homenagens merecidas ao longo do programa e foi super tietada pelos especialistas do painel.

“Olha pessoal, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial! É uma explosão de cores, de voz e talento. Ela faz parte das nossas vidas há muitos anos, Maria Alcina”, introduziu Rodrigo Faro logo após a primeira apresentação do programa. A artista agradeceu o carinho dos amigos e esbanjou animação.

Maria Alcina é uma cantora completa! Venceu prêmios muito importantes da música, como o Festival Internacional da Canção, em 1972, ficou conhecida internacionalmente e esteve presente como jurada em diversas competições de calouros, como na Discoteca do Chacrinha.

Faro comentou sobre o poder da artista: “Há muitos anos você é uma grande potência da música. Fica aqui a nossa homenagem e nossa reverência à sua carreira e tudo o que você representa. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já se divertiu com você cantando nos palcos”, falou enquanto os jurados mandavam beijos e reverenciavam a cantora.

Nas redes, a tietagem rolou solta. Rodrigo Teaser lembrou de um momento da vida em que Maria Alcina o defendeu durante um show de calouros.

Mari Belém postou foto com a artista e lembrou da trajetória de rainha:

Yaya Pagh ficou emocionada com a presença da jurada e eternizou o momento com uma foto.

Sabrina Caldana também tirou uma casquinha da diva para compartilhar nas redes sociais.

Por fim, a própria Maria Alcina tietou o apresentador e agradeceu o convite para o reality show.

Está com moral, hein, Faro?

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!