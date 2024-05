Saiba quem é Sayô, baiana que encantou os 100 jurados do Canta Comigo A finalista promoveu reviravolta emocionante no duelo pelas semifinais

A candidata soltou a voz ao som de Gilsons e Ivete Sangalo (Antonio Chahestian/RECORD)

Com visual de artista e confiança de diva pop, Sayonara, ou melhor, “Sayô”, surpreendeu os jurados desde os primeiros passos no palco do Canta Comigo 6! Natural de Ipiaú (BA), a participante cresceu acompanhando o pai e o tio cantarem forró, e se apaixonou pelo mundo da música.

“Fui crescendo e querendo ser cantora, não sei qual seria minha outra opção se eu não fosse cantora hoje, luto por isso todos os dias”, revelou. Sayô disse que era muito tímida na época da escola, mas sempre que pensava em deixar a música de lado, o pai levantava sua autoestima e pedia que não desistisse.

Ao chegar no palco, a cantora lembrou do paizão: “Uma das minhas maiores influências é o meu pai, venho de uma família muito musical”. Ela brincou dizendo que ele ouviu a palavra “sayonara” enquanto corria pelo sul da Bahia e resolveu nomear a filha assim.

Na língua japonesa, a palavra significa adeus ou até logo, mas para Advaldo, pai de Sayô, o significado é muito mais profundo: “É um sonho”, disse em meio às lágrimas após ver a apresentação da filha. A candidata se emocionou e disse que os pais são a base dela: “Quero sempre agradecer a vocês!”

Na primeira performance, Sayô cantou Vária Queixas, dos Gilsons, garantiu 94 jurados e conseguiu o terceiro lugar do Top 3.

Para chegar nas semifinais do reality, a participante precisou duelar com Juliana Moretto pela última vaga do episódio. A adversária cantou primeiro, escolhendo Quero Você do Jeito que Quiser, canção de Maiara & Maraisa e Marília Mendonça. Já Sayô, colocou todo o seu potencial vocal em Tempo de Alegria, da Ivete Sangalo. A interpretação foi impecável e empolgante, levantando os 100 especialistas do painel!

Por conta da reviravolta, Sayô foi direto para a final do reality, e Juliana ficou com a vaga das semifinais.

Veja a apresentação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja os candidatos que já se classificaram para as próximas etapas:

Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!