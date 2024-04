Robinson Monteiro recebe carinho de fã no painel do Canta Comigo 6 Musa Oliver contou ao jurado que ele é uma de suas inspirações na carreira musical

O segundo episódio do reality musical foi pura emoção (Edu Moraes/RECORD)

Entre as grandes felicidades dos artistas, está o reconhecimento do público. Robinson Monteiro, jurado do Canta Comigo 6, foi surpreendido pela declaração da última candidata do episódio, Musa Oliver.

“Comecei a cantar desde muito cedo pela influência do meu pai, mas principalmente pela influência de um jurado que aqui se encontra, mas não vou revelar o nome, de repente a gente fala depois”, disse a participante antes de soltar a voz ao som de Whitney Houston.

Depois da apresentação, Rodrigo Faro ficou curioso e descobriu que Robinson era o ídolo de Musa. “Esperava tudo, menos isso. Obrigado pelo carinho! Você realmente entregou hoje flores em vida para mim”, declarou o jurado.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

