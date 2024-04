Rodrigo Faro comenta estreia do Canta Comigo 6: ‘Muita emoção’ O apresentador comanda mais uma temporada do reality show musical da RECORD

Está chegando! A nova temporada de Canta Comigo estreia neste domingo (14) ( Antonio Chahestian/RECORD)

A ansiedade toma conta dos bastidores do Canta Comigo 6! Rodrigo Faro, que apresenta mais uma edição do programa, colocou os sentimentos para fora nas redes sociais, e recebeu uma chuva de comentários positivos dos fãs do reality.

“Tem muita novidade, coisa boa, música, talento, muita emoção, e vamos com tudo para mais uma [temporada]”, disse animado.

E o público reagiu: “Domingo não dá para sair de casa”, brincou uma seguidora. “Te desejo o maior sucesso nessa nova temporada”, comentou outra fã.

Confira a postagem:

A estreia do Canta Comigo 6 acontece neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe todas as novidades no site oficial do programa.

Descubra sete curiosidades sobre o programa:

share Carisma, autenticidade, coragem e talento são algumas das características necessárias para levantar os 100 jurados do painel de especialistas do Canta Comigo. O reality musical da RECORD é a versão nacional do britânico All Together Now (Todos Juntos Agora), e estreia em breve a sua sexta temporada. Mas, enquanto o grande dia não chega, que tal conhecer algumas curiosidades sobre o programa?