Júlia Rezende vence o quarto Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen A cantora brilhou no palco e arrematou 54% dos votos do público no R7.com Enquetes|Do R7 28/07/2024 - 19h37 (Atualizado em 28/07/2024 - 19h37 ) ‌



Ao som de pop, a jurada protagonizou um verdadeiro show Antonio Chahestian/RECORD

Duas divas do painel abrilhantaram o palco do Canta Comigo Teen neste domingo (28)! Flavinha e Júlia Rezende arrebentaram nos vocais e mostraram todo o talento com músicas pop. O público votou em peso no R7.com e Júlia levou a melhor, com 54% dos votos.

Os fãs do reality aguardam ansiosamente pelos embates entre jurados nos programas. Logo na estreia, gastaram os dedinhos no R7.com e tornaram Isabella Gaspary a primeira campeã da temporada. No segundo episódio, foi a vez de Lorena Tucci levar o troféu para casa. Já na terceira classificatória, foi Rodrigo Teaser o escolhido pelo público.

Neste domingo (28), as especialistas duelaram com o tema que elas mais adoram: pop! Flavinha iniciou os trabalhos cantando Price Tag, Can’t Stop the Feeling e Locked Out Of Heaven. Julia também arrasou, optando por Beggin’, Good 4 You e Levitating. Os amigos do painel vibraram com o espetáculo delas.

Todos acompanharam o show das juradas e os fãs votaram muito! Júlia garantiu a vitória. Curtiu?

Relembre a apresentação:

SÃO ELAS, BRASIL! 🥰 Quem deve vencer o Duelo dos jurados deste domingo (28)? Flavinha ou Júlia Rezende? O tema é: POP 😎 Corre lá no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! 🗳 #CantaComigoTeen pic.twitter.com/guDBDkmqFb — Canta Comigo (@CantaComigoRec) July 28, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

