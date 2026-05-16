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Dudu Camargo vai invadir a Casa do Patrão neste sábado (16)

Apresentador promete mexer com os ânimos dos moradores durante dinâmica

Novidades|Do R7

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Dudu Camargo deve colocar fogo na Casa do Patrão Antonio Chahestian/ RECORD

Neste sábado (16), a Casa do Patrão vai receber uma visita ilustre e que promete agitar as coisas por lá!

O apresentador Dudu Camargo vai voltar para Itapecerica da Serra, de onde saiu vencedor de A Fazenda, e comandar um dinâmica especial.


O spoiler foi dado pelo apresentador Leandro Hassum durante o programa desta sexta-feira (15).

O clima no confinamento já está tenso, será que Dudu vai colocar ainda mais lenha na fogueira?


Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

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