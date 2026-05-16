Dudu Camargo vai invadir a Casa do Patrão neste sábado (16) Apresentador promete mexer com os ânimos dos moradores durante dinâmica

Dudu Camargo deve colocar fogo na Casa do Patrão Antonio Chahestian/ RECORD

Neste sábado (16), a Casa do Patrão vai receber uma visita ilustre e que promete agitar as coisas por lá!

O apresentador Dudu Camargo vai voltar para Itapecerica da Serra, de onde saiu vencedor de A Fazenda, e comandar um dinâmica especial.

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O spoiler foi dado pelo apresentador Leandro Hassum durante o programa desta sexta-feira (15).

O clima no confinamento já está tenso, será que Dudu vai colocar ainda mais lenha na fogueira?

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