Prova do Patrão: desafio desta semana vai testar a resistência dos participantes PicPay oferece uma disputa inspirada em uma situação que muitos brasileiros conhecem bem

Leandro Hassum comanda a atividade na Casa do Patrão Reprodução/RECORD

A Prova do Patrão desta semana promete colocar os participantes para enfrentar um desafio que faz parte da rotina de muita gente: a espera.

Inspirada nas longas filas e no tempo gasto para resolver questões do dia a dia em atendimento de bancos presenciais, a dinâmica vai exigir resistência, concentração e sangue-frio dos moradores da Casa do Patrão. E quem quiser conquistar o cargo mais importante da semana precisará mostrar que consegue ir até o fim.

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Mas a prova não será apenas uma questão de resistência. Ao longo da disputa, oportunidades especiais poderão surgir e mudar completamente o rumo do jogo, exigindo atenção constante dos participantes.

É aí que entra o PicPay. Enquanto alguns moradores terão que lidar com os desafios da dinâmica, outros poderão descobrir na prática como a comodidade de um banco digital pode fazer toda a diferença em determinados momentos.

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Quem vai conseguir administrar melhor o desgaste, aproveitar as oportunidades certas e garantir o posto de Patrão da Semana? A resposta será revelada na prova desta sexta-feira.

*Este conteúdo é patrocinado por PicPay.