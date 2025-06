A poucos metros de área militar, assaltantes de moto atacam mulheres perto da mureta da Urca

A poucos metros da Vila Militar, assaltantes de moto atacaram três mulheres perto da mureta da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro . As vítimas tiveram celulares roubados pelos criminosos, que fugiram. As câmeras de segurança da região flagraram o crime.

Os roubos no bairro aumentaram mais de 50% neste ano em relação a 2024. De acordo com a Polícia Civil, foram 684 casos, de janeiro a abril de 2025 — quase 240 ocorrências a mais do que no ano passado.

