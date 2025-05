Assessor parlamentar disse que iria 'atender amigo' ao receber ligação antes de ser morto

O assessor parlamentar morto no Recreio dos Bandeirantes, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da manhã desta sexta-feira (30), recebeu uma ligação antes do crime. Marcelo Matos da Conceição, 42 anos, dormia com a namorada quando recebeu uma chamada. Segundo uma testemunha, ele disse que "atenderia a um amigo" e desceu de chinelo e sem camisa até a entrada do prédio. A vítima foi assassinada a tiros na garagem do edifício.

Familiares suspeitam do envolvimento de alguém conhecido no crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.