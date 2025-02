Ataque a tiros deixa 7 baleados na zona oeste do Rio; vítimas atingidas jogavam cartas na rua

Sete pessoas foram baleadas em um ataque próximo ao terminal Curral Falso, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro . As vítimas, que não tinham envolvimento com o crime, jogavam cartas no momento dos disparos. A suspeita é que um cobrador da milícia seria o alvo dos criminosos. Ele estava em uma peixaria e conseguiu fugir ao perceber a emboscada. A região é disputada por traficantes e milicianos.