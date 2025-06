Bandidos armados roubam carro de enfermeiro na zona oeste do Rio de Janeiro

Em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro , Hilton, um enfermeiro, teve seu carro roubado, em frente à sua casa, por bandidos armados. Um dos criminosos usava um agasalho similar ao da polícia civil, confundindo a vítima, que pensou se tratar de uma abordagem policial. Além de Hilton, outras pessoas foram obrigadas a descer com as mãos para o alto.

O carro, adquirido recentemente e ainda sem seguro, foi comprado com o dinheiro de uma rescisão trabalhista. Hilton ainda precisa pagar 15 parcelas de mais de dois mil reais. O caso foi registrado na delegacia local, e a polícia civil está investigando o crime.

aqui!