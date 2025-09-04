Cinegrafista é capturado e espancado por criminosos na Vila Aliança durante operação

Um cinegrafista foi capturado e espancado por criminosos durante uma operação policial na Vila Aliança , na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4). André Muzzel levou coronhadas no rosto e teve dentes quebrados. Ele ainda teve todo o equipamento de trabalho quebrado. Após ser liberado, o profissional foi socorrido por policiais militares e levados ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. O estado de saúde dele é considerado estável. br>

