Cinegrafista é capturado e espancado por criminosos na Vila Aliança durante operação

André Muzell foi levado para o Hospital Albert Schweitzer em Realengo. O quadro de saúde é estável

Cidade Alerta RJ|Do R7

Um cinegrafista foi capturado e espancado por criminosos durante uma operação policial na Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4). André Muzzel levou coronhadas no rosto e teve dentes quebrados. Ele ainda teve todo o equipamento de trabalho quebrado. Após ser liberado, o profissional foi socorrido por policiais militares e levados ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. O estado de saúde dele é considerado estável. br>
