Desavença entre governador e secretário de transporte trava redução das tarifas no Rio

O secretário estadual de transporte e mobilidade urbana, Washington Reis, anunciou a redução das passagens de trem e metrô para R$ 4,70, no Rio de Janeiro . No entanto, o governador Cláudio Castro barrou a medida, aguardando a finalização de estudos técnicos para assegurar sua viabilidade.

Atualmente, as passagens de trem e metrô custam R$ 7,60 e R$ 7,90, respectivamente. Usuários do transporte público expressam esperança de que a redução venha acompanhada de melhorias no serviço. O governo do estado diz que o anúncio oficial será feito em breve.

