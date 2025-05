Entregador tem moto furtada duas semanas após compra na zona oeste do Rio

Uma moto comprada para trabalho de um entregador foi furtada apenas duas semanas após a aquisição, na zona oeste do Rio de Janeiro . Imagens de segurança mostram dois criminosos levando o veículo, na travessa Mestre Claudino Eusébio, em Deodoro.

Lucy, a mãe do entregador, relata o desespero: "Foi uma coisa que nós compramos com muito sacrifício. Meu filho está desempregado sem o instrumento de trabalho". Além do furto, os bandidos tentaram extorquir a família pedindo um pix como resgate.

Lucy está afastada do trabalho, aguardando uma cirurgia, e a única renda da família é o benefício do INSS, comprometido pela compra da moto. A delegacia de Realengo investiga o caso.

