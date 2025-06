Ex-funcionários são presos após roubar casa de câmbio utilizando máscaras no Recreio

Dois jovens, identificados como Gabriel Gomes da Silva Rodrigues e Lucas da Silva Oliveira, foram presos após roubar uma casa de câmbio no Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro . Eles usaram máscaras durante um evento de cosplay no shopping para disfarçar sua identidade.

Ex-funcionários da loja, planejaram o roubo e levaram R$ 40 mil, R$ 140 mil pesos argentinos e uma barra de ouro avaliada em R$ 10 mil. A polícia usou imagens de segurança e características físicas, como pintas no pescoço, para identificar os suspeitos. Parte do dinheiro foi recuperado.

