Funcionário terceirizado é preso por furto de cabos subterrâneos no Rio

Um funcionário terceirizado de uma empresa de telefonia foi preso em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro , por furtar cabos subterrâneos. Alexandre Castilhos, de 35 anos, foi flagrado retirando materiais da rede enquanto utilizava um veículo e ferramentas da empresa. Com ele foram apreendidos mais de 40 quilos de cabos e 200 metros de fibra ótica. Parte do material já foi devolvida às empresas lesadas.



