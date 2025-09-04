Funcionário terceirizado é preso por furto de cabos subterrâneos no Rio
Ladrão foi flagrado enquanto utilizava um veículo e ferramentas da empresa; foram apreendidos mais de 40 quilos de cabos e 200 metros de fibra ótica
Um funcionário terceirizado de uma empresa de telefonia foi preso em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, por furtar cabos subterrâneos. Alexandre Castilhos, de 35 anos, foi flagrado retirando materiais da rede enquanto utilizava um veículo e ferramentas da empresa. Com ele foram apreendidos mais de 40 quilos de cabos e 200 metros de fibra ótica. Parte do material já foi devolvida às empresas lesadas.
