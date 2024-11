Homem é preso após invadir casa da ex-companheira em Queimados, na Baixada Fluminense

Marcos Cesar Ferreira Portela, de 39 anos, foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-companheira em Queimados, na Baixada Fluminense . Segundo a polícia, a vítima relatou que conviveu durante 17 anos com o agressor e que os dois têm um filho de 9 anos. Eles estavam separados desde fevereiro de 2023. De acordo com as investigações, Marcos Cesar invadiu a casa da mulher e começou a agredi-la após vê-la dormindo com o atual namorado. Ele também quebrou ventiladores, televisão e o celular da vítima. Ainda fez ameaças de morte. O agressor estava acompanhado de sua atual namorada.