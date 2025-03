PM aposentado é morto após discussão em oficina, no RJ, por causa de bateria

Um policial militar aposentado foi morto em uma discussão em uma oficina mecânica por causa de uma bateria na comunidade da Coréia, em Mesquita, na Baixada Fluminense . O sepultamento do corpo de Marcos Antônio Lacerda Campolino, de 63 anos, que trabalhou por quase 40 anos no batalhão da área, ocorreu no Cemitério de Mesquita.

Segundo familiares, o PM foi empurrado pelo dono da oficina, que pegou a arma do militar e atirou. A vítima foi atingida na barriga e não resistiu aos ferimentos. Ele deixou esposa e cinco filhos.