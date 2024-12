Polícia ainda não identificou homem que atropelou idosa e fugiu em Ramos, no Rio

A Polícia Civil ainda não identificou o motociclista que atropelou uma idosa e fugiu sem prestar socorro em Ramos, na zona norte do Rio , no último domingo (30). Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver que Maria Lúcia Alves Dantas, de 76 anos, atravessava a rua quando foi atingida pelo veículo que estava na contramão.

Após o acidente, o condutor da motocicleta ainda voltou ao local, viu a vítima caída no chão e fugiu. Maria Lúcia sofreu um sangramento cerebral e está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde deve passar por uma cirurgia no tornozelo. O caso foi registrado na delegacia de Bonsucesso, a 21ª DP.