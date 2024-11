Polícia Civil investiga morte de idosos encontrados em casa com ferimentos de faca e madeira no Rio

A Polícia Civil investiga a morte dos idosos Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Sidney Rocha Santos, de 69 anos, encontrados sem vida em casa na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Selma tinha perfurações de faca e Antônio estava no corredor da residência com ferimentos na cabeça .

Os agentes apreenderam uma faca e uma escultura de madeira que parecem ter sido utilizadas no crime. A casa não tinha sinal de arrombamento, o que indica que os assassinatos tenham envolvimento de alguém que conhecia a família. A principal linha de investigação é de que tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte.

Uma imagem das câmeras de segurança da rua onde o casal mora mostraram a movimentação do local no dia do crime. Havia uma pessoa na frente da casa das vítimas. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Dona Selma e Seu Antônio deixam dois filhos que ficaram indignados com a brutalidade. Nas redes sociais, um deles publicou uma sequência de fotos revoltado com o crime.