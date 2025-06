Polícia Civil prende último envolvido em assassinato de mecânico em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu Márcio Barcelos em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro , finalizando uma operação para prisão de suspeitos do assassinato do mecânico Elton Romão de Souza. O crime ocorreu em julho do ano passado, quando Souza foi morto a tiros por três homens dentro de sua casa.

Câmeras de segurança capturaram imagens do momento em que os criminosos chegaram ao local do crime às 6h55. Aladim da Silva Fagundes, um dos envolvidos, arquitetou o crime por vingança após um serviço não concluído em seu carro. Harley Libero e Aladim já haviam sido presos. Todos os três suspeitos responderão por homicídio.

