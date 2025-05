Polícia prende traficante e apreende menor em boca de fumo no centro do Rio

A Polícia Civil prendeu um traficante e apreendeu um menor em uma boca de fumo na Ladeira do Castro, esquina com a rua do Riachuelo, no centro do Rio . No local, foram encontrados 160 sacoles de crack, 140 pinos de cocaína e maconha.

O suspeito foi identificado como Luiz Felipe Bernardo Araújo, o “Tourinho”, de 18 anos. Segundo os investigadores, ele possui nove anotações por roubo ainda quando era menor de idade e tem o perfil violento.

aqui!