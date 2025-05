Polícia procura membros de família acusados de espancar homem até a morte em Nilópolis

A polícia busca informações sobre três membros de uma família, suspeitos de espancar até a morte Alexandro de Lemos Simas, com pedaços de madeira e barras de ferro, em Nilópolis, no Rio de Janeiro . O crime ocorreu no dia 12 de abril, e foi motivado por uma disputa pela casa onde o homem residia com sua esposa e filha, de 8 anos, que presenciou o fato.

Jorge Luiz Gabriel foi preso em flagrante. Outros três envolvidos têm prisão preventiva decretada e são considerados foragidos. Após o crime, Isabela, a esposa da vítima, deixou a residência devido às ameaças recebidas. "Eu quero ver eles presos, porque eu não aguento mais saber que eles estão andando livremente", desabafou Isabela.

aqui!