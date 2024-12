Suspeito de ter participado da morte de PM está entre os sete presos em operação no Quitungo

Um homem que pode ter participado do assassinato do sargento da PM Marco Antônio Matheus Maia , de 37 anos, está entre os sete presos durante a operação na favela do Quitungo, na zona norte do Rio , na manhã desta quinta-feira (5).

A ação aconteceu um dia após a morte do agente e é uma resposta ao ataque, além de tentar coibir a guerra entre facções rivais. Marco Antônio foi morto a tiros ao passar de carro por uma das vias de acesso à comunidade. Após o crime, os bandidos soltaram o freio de mão do veículo, que desceu desgovernado até bater no muro de uma casa.

O corpo do sargento foi enterrado na tarde desta quinta (5) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da capital. Após o sepultamento, o secretário da PM do Rio, Marcelo Menezes, classificou o ataque como “covarde e inaceitável”.