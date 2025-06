Abordagem policial em Itapevi termina com morte de jovem Corregedoria investiga morte de Luciano Lucena durante abordagem policial Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 23h33 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h33 ) twitter

Homem é morto por PMs durante confusão em abordagem policial

Luciano Lucena, de 29 anos, foi morto durante uma abordagem policial em Itapevi, na Grande São Paulo. Ele voltava de moto com sua esposa Cris após uma confraternização quando foram parados pela polícia. Cris foi agredida ao tentar mostrar um documento, gerando uma confusão que resultou em Luciano sendo baleado duas vezes no peito ao tentar intervir.

A Polícia Militar afirma que Luciano tentou desarmar um dos policiais, enquanto Cris diz que ele apenas tentou protegê-la. A Corregedoria da Polícia Militar abriu uma sindicância para apurar os fatos. A família de Luciano busca justiça por sua morte, descrevendo-o como um trabalhador dedicado à família e à comunidade local.

Durante o enterro, a dor e a busca por respostas foram evidentes entre familiares e amigos. As investigações estão em andamento pela Polícia Civil e Militar, com expectativa de que as imagens das câmeras corporais dos policiais ajudem a esclarecer os acontecimentos.

