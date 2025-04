Acidente grave na rodovia Anhanguera causa congestionamento Colisão envolve seis veículos no quilômetro 17, sentido interior Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 20h11 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h11 ) twitter

Acidente grave na rodovia Anhanguera envolve seis veículos

Um grave acidente ocorreu na rodovia Anhanguera, próximo ao quilômetro 17, em direção ao interior paulista. A colisão envolveu seis veículos, incluindo dois caminhões e quatro carros pequenos. Um dos automóveis ficou preso sob o baú de uma das carretas, gerando preocupação quanto ao estado das vítimas, que ainda não foi informado.

O acidente resultou em um grande congestionamento na região já impactada por problemas anteriores na marginal Tietê. As equipes de resgate foram acionadas para prestar assistência no local. A pista foi bloqueada para facilitar o trabalho das equipes de emergência, que utilizam equipamentos hidráulicos para liberar as vítimas presas nas ferragens.

As autoridades trabalham para liberar a via o mais rápido possível enquanto os motoristas enfrentam atrasos significativos em suas rotas.

