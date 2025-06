Adolescente confessa triplo homicídio em Itaperuna por impedimento de viagem Jovem de 14 anos matou pais e irmão após proibição de viagem para conhecer garota Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h15 ) twitter

Jovem de 14 anos mata pais e irmão e finge desaparecimento da família no Rio de Janeiro

Um adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais, Antônio Carlos Teixeira e Inayla Teixeira, e o irmão de 3 anos, Antônio Filho, em Itaperuna, Rio de Janeiro. Inicialmente, ele afirmou aos avós que seus familiares estavam desaparecidos, mas posteriormente revelou ter escondido os corpos em uma cisterna na propriedade da família.

O crime ocorreu após um conflito com os pais, que se opuseram a uma viagem planejada para encontrar uma menina de 15 anos no Mato Grosso, conhecida através de um jogo online. A Polícia Civil foi acionada pelos avós do adolescente após tentativas frustradas de contato com a família.

Durante as investigações, manchas de sangue foram descobertas na casa, incompatíveis com a história inicial do jovem sobre uma emergência médica com seu irmão mais novo. Após confessar o triplo homicídio a um tio, ele foi levado à delegacia onde admitiu ter usado a arma do pai nos crimes.

Além da motivação inicial relacionada à viagem proibida, surgiu a hipótese de um interesse financeiro do adolescente em acessar o FGTS do pai. A polícia continua investigando se houve participação de outras pessoas no caso enquanto o jovem responde por triplo homicídio qualificado.

