Adolescente de 14 anos é internado após matar família em Itaperuna Polícia investiga possível envolvimento de jovem de Mato Grosso no caso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h36 )

Polícia identifica jovem de 15 anos que trocava mensagens com adolescente que matou pais e irmão

A polícia identificou uma jovem de 15 anos que trocava mensagens com um adolescente de 14 anos, responsável pela morte dos pais e do irmão mais novo em Itaperuna, Rio de Janeiro. A jovem reside em Água Boa, Mato Grosso, e foi levada para prestar depoimento enquanto as autoridades investigam se ela tem alguma ligação com o crime.

O adolescente foi ouvido pelas autoridades e será internado em regime fechado por decisão judicial apoiada pelo Ministério Público, com base nas provas apresentadas. Apesar de ter permanecido em silêncio durante o depoimento, um tio relatou a confissão do crime aos policiais.

O juiz determinou a internação do adolescente por pelo menos 45 dias enquanto aguarda nova decisão judicial. A jovem de Água Boa também está sob investigação para determinar se tinha conhecimento dos planos do adolescente ou se estava envolvida de alguma forma.

Assista ao vídeo - Polícia identifica jovem de 15 anos que trocava mensagens com adolescente que matou pais e irmão

