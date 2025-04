Adolescente envenena mãe após proibição de namoro no Pará Jovem de 13 anos tentou matar a mãe com veneno em café Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 21h37 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h37 ) twitter

Adolescente de 13 anos tenta matar a própria mãe com café envenenado no Pará

Uma jovem de apenas 13 anos tentou envenenar sua mãe em Vitória do Xingu, no Pará, após ser proibida de se relacionar com um rapaz de 20 anos. A mãe foi levada rapidamente ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico crucial que garantiu sua sobrevivência. Segundo relatos da mãe, a adolescente teria agido por revolta após a proibição do relacionamento.

O ataque ocorreu quando a adolescente aproveitou um momento de distração da mãe para colocar veneno no café. Após ingerir a bebida adulterada, a mulher começou a passar mal e foi socorrida por familiares. No hospital, os médicos realizaram uma lavagem estomacal que foi vital para sua recuperação.

O Conselho Tutelar acompanha o caso desde o início, enquanto a Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio. A Justiça determinou a internação provisória da adolescente, que aguarda transferência para Belém após exames na Polícia Científica. A polícia também busca esclarecer o envolvimento do jovem mencionado na denúncia feita pela mãe.

