Dona de pet shop é executada a tiros dentro da própria loja no litoral paulista

Camila, uma dona de pet shop, foi executada a tiros dentro da própria loja por um homem encapuzado em Ubatuba (SP). Ele atirou nela sentada no caixa, deu a volta para disparar novamente contra a vítima já no chão e fugiu. O crime pode ter ligação com a recente partilha de bens do divórcio de Camila, mas a pista do ex-marido foi descartada pela sobrinha da vítima, que viu o rosto do atirador. A polícia trabalha para identificar o assassino e o motivo real do crime.



