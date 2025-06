Adolescente grávida é morta em Rio Branco do Sul; suspeito está foragido Crime ocorreu em meio a crise de ciúmes; polícia busca por Juan dos Santos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h51 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h51 ) twitter

Isabela, uma adolescente grávida de oito meses, foi assassinada em Rio Branco do Sul por Juan dos Santos, conhecido como “Lázaro paranaense”. Ele está foragido após cometer o crime durante uma crise de ciúmes, alegando que o filho não era dele.

O crime ocorreu na casa onde Isabela morava com Juan. Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro sem poder intervir. A irmã de 13 anos da vítima presenciou o ocorrido e conseguiu escapar para pedir ajuda.

Juan usava o nome falso Gabriel para ocultar seu passado criminoso, já sendo procurado por outros três assassinatos. Imagens dele a cavalo circulam nas redes sociais e são usadas pela polícia nas buscas.

A comunidade local vive sob tensão enquanto as autoridades continuam procurando por Juan. O caso destaca a vulnerabilidade em áreas rurais e aumenta as estatísticas de feminicídio no país.

