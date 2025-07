Aniversário de dona Lili termina em tumulto no Méier Comemoração de aniversário de dona Lili resulta em agressão em bar Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 00h06 (Atualizado em 08/07/2025 - 00h06 ) twitter

Confusão e pancadaria: aniversariante reclama da demora dos garçons e apanha em bar

Dona Lili comemorava seu aniversário de 69 anos em um bar no bairro do Méier, Rio de Janeiro, quando uma reclamação sobre a demora no atendimento resultou em agressões físicas. A aniversariante e seus convidados foram atacados pelo proprietário do bar e seus funcionários.

O conflito começou quando a gerente do estabelecimento agrediu dona Lili após a reclamação. Márcio Mello tentou intervir na situação e acabou ferido junto com sua esposa, Rosnani Costa, que sofreu fraturas nos dedos. As agressões foram registradas por um entregador que passava pelo local.

A polícia investiga o caso na 26ª DP do Méier. Em solidariedade, a equipe do Cidade Alerta enviou um bolo para dona Lili como gesto de apoio após os eventos traumáticos.

