Apresentador Luiz Brito é morto com furadeira em Várzea Paulista Discussão motivada por ciúmes termina em tragédia no interior de São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h53 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apresentador de TV é assassinado com furadeira no interior de São Paulo

O apresentador Luiz Flávio de Brito, conhecido pelo programa “Fiscal do Povo” na TV Japi, foi assassinado em Várzea Paulista, São Paulo. Durante uma visita à casa de amigos para levar roupas para a filha deles, Brito se envolveu em uma discussão com Iuki Costa, pai da criança, que culminou em agressão fatal com uma furadeira.

Kelly, amiga de longa data de Brito, relatou que a amizade de duas décadas terminou tragicamente por ciúmes. Costa estava instalando uma lixeira quando a discussão começou. Após o incidente, ele fugiu e está sendo procurado pela polícia. Seu advogado está negociando uma rendição espontânea com as autoridades.

O caso gerou grande comoção na região devido ao impacto social do trabalho de Brito na televisão. Amigos lamentaram a perda trágica do apresentador.

Assista ao vídeo - Apresentador de TV é assassinado com furadeira no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!