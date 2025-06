Assassino de jovem grávida flagrado fugindo a cavalo no Paraná Juan dos Santos Martins é procurado por feminicídio e outros homicídios Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 20h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Lázaro paranaense’: assassino de jovem grávida é flagrado fugindo a cavalo

A polícia do Paraná está em busca de Juan dos Santos Martins, conhecido como “Lázaro Paranaense”, após ele ser flagrado fugindo a cavalo em Rio Branco do Sul. Juan é suspeito de matar Isabele Raiane Bonfim, uma jovem de 17 anos grávida de oito meses. O crime ocorreu em uma área rural da cidade, onde Juan trabalhava como capataz.

Usando o nome falso de Gabriel Rodrigues da Silva, Juan já era procurado pela morte de três familiares em Realeza, Paraná, em maio de 2023. Após esses crimes, ele fugiu para Rio Branco do Sul sob identidade falsa. Isabele foi morta depois que Juan teve uma crise de ciúmes ao ver a foto do ultrassom.

A polícia intensificou as buscas na região devido às habilidades de sobrevivência no campo de Juan e à sua familiaridade com a área. A população local está em alerta, e as autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Juan seja reportada imediatamente.

Assista ao vídeo - ‘Lázaro paranaense’: assassino de jovem grávida é flagrado fugindo a cavalo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!