Ataques a ônibus em São Paulo podem estar subnotificados Especialista em transporte público alerta para possível aumento de casos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h13 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h13 )

Especialista em transporte público diz que números de ataques em ônibus podem ser subnotificados

Os ataques a ônibus em São Paulo têm gerado preocupações entre autoridades e empresas de transporte. Adamo Bazani, jornalista especializado no setor, afirmou que o número de incidentes pode ser maior do que o registrado oficialmente. A ARTESP relatou 223 ocorrências, enquanto a SPTrans contabilizou 235 casos, sem incluir os ônibus municipais.

Os incidentes vão além do vandalismo comum, causando danos significativos em elevadores para deficientes e módulos eletrônicos. Embora as empresas estejam se esforçando para mitigar os impactos, a continuidade dos ataques pode afetar o cotidiano dos usuários com possíveis atrasos e dificuldades na reposição de veículos danificados.

