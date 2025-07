Mulher incendeia casa da atual namorada do ex-marido em São Paulo Ataque por ciúmes destrói residência e mata cachorrinha Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h51 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h51 ) twitter

Mulher incendeia casa da atual namorada do ex-marido e mata cachorrinha dela em São Paulo

Em São Paulo, Danielle ateou fogo na casa de Uilma, atual namorada de seu ex-marido Celso. Inconformada com a separação e o novo relacionamento dele, Danielle começou a ameaçar Uilma e chegou a pichar sua residência. Insatisfeita com o impacto da ação inicial, ela decidiu incendiar o local.

O crime ocorreu durante o dia e foi capturado por câmeras de segurança. Danielle usou gasolina para iniciar o incêndio que destruiu rapidamente a casa. A cachorrinha de Uilma, chamada Cacau, morreu no incidente. Seis viaturas dos bombeiros foram necessárias para controlar as chamas.

No momento do ataque, o padrasto idoso de Uilma estava sozinho na casa, mas foi resgatado por vizinhos. Uilma estava na delegacia registrando uma queixa contra Danielle quando soube do incêndio.

Um dia antes do crime, Danielle agrediu a filha adolescente de Uilma. Segundo relatos, ela possui diversos boletins de ocorrência por agressão. A polícia investiga o caso enquanto a comunidade pede justiça e segurança.

