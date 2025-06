Babá é acusada de dopar bebê com medicamentos em Belém (PA) Bebê de 11 meses recebeu calmantes sem autorização dos pais Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h36 ) twitter

Uma babá em Belém, Pará, está sendo acusada de administrar calmantes ilegalmente a um bebê de 11 meses durante a noite. A família percebeu o comportamento sonolento da criança e instalou câmeras no quarto, flagrando a babá colocando substâncias na mamadeira do bebê.

Identificada como Priscila Silva Azevedo, a suspeita foi encontrada no distrito de Outeiro e inicialmente resistiu à prisão. Técnica de enfermagem e formada em biologia, ela confessou ter usado calmantes após ser confrontada com as imagens. Medicamentos e seringas foram encontrados em sua residência pela polícia.

O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio qualificado devido à vulnerabilidade da criança e à falta de autorização dos pais para o uso dos medicamentos. Apesar do susto, o bebê já está fora de perigo após tratamento médico.

