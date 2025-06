Criança de quase 2 anos morre após ser baleada em briga de trânsito Sepultamento em Itabaiana reúne familiares e membros da comunidade Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sob forte comoção, criança que morreu baleada durante briga de trânsito é enterrada

Laila Sofia, uma criança de 1 ano e 11 meses, foi sepultada em Itabaiana após ser atingida por um tiro durante uma discussão de trânsito. O incidente ocorreu quando a família retornava de uma festa junina e o pai se envolveu em uma disputa no trânsito. A menina estava no colo da mãe no banco traseiro quando foi atingida na cabeça. Levada ao hospital imediatamente, Laila não resistiu aos ferimentos.

O suspeito do disparo, Alex, confessou à polícia que estava sob efeito de álcool no momento do crime. Após o incidente, ele demonstrou indiferença ao retornar para casa e continuar consumindo bebidas alcoólicas. A tragédia gerou grande comoção entre familiares, amigos e até desconhecidos que compareceram ao velório para prestar solidariedade. A polícia prendeu Alex e apreendeu a arma do crime e o veículo utilizado.

Assista ao vídeo - Sob forte comoção, criança que morreu baleada durante briga de trânsito é enterrada

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!