Piloto Roberval Andrade é preso em operação por corrupção ligada ao PCC Investigação revela envolvimento com crimes e apreende bens de luxo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 23h14 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h14 )

Bicampeão da Fórmula Truck, Roberval Andrade é preso por envolvimento com o PCC

O piloto Roberval Andrade, renomado no automobilismo brasileiro e bicampeão da Fórmula Truck, foi detido pela Polícia Federal durante uma operação que investiga um esquema de corrupção e vazamento de informações confidenciais. A ação está ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e à morte de Vinícius Gritzbach.

A operação contou com a colaboração do GAECO e da Polícia Militar, resultando na prisão de dois policiais civis além de Andrade. Sérgio Ribeiro, conhecido como Serginho Denarck, e Marcelo Marques de Souza, apelidado Bombom, foram também detidos. Bombom já estava preso anteriormente por outra operação.

As investigações revelaram que Andrade possuía bens de luxo incompatíveis com seus rendimentos declarados. Conversas interceptadas indicaram negociações suspeitas envolvendo a compra de um helicóptero apreendido por tráfico de drogas. Documentos apresentados por Andrade para a compra são considerados falsos.

A operação apreendeu carros de luxo e dinheiro em espécie, com autorização judicial para confiscar bens no valor de até R$ 12 milhões. Sérgio Ribeiro foi preso em Praia Grande sob acusações de encerrar investigações em troca de propina. A investigação continua para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

