"Barbie do Piauí" sofre agressão violenta após festa Influenciadora digital foi atacada por ciúmes da atual namorada do ex-marido Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h41 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h41 )

‘Barbie do Piauí’ é agredida pela atual namorada do ex-marido e grupo de amigas em saída de festa

Isabelly, conhecida como “Barbie do Piauí”, foi brutalmente agredida ao deixar uma festa em Teresina. A atual namorada do ex-marido dela, movida por ciúmes, planejou uma emboscada com a ajuda de amigas.

Na saída do evento, Isabelly foi surpreendida por um grupo de mulheres que a aguardavam do lado de fora. Elas usaram garrafas de vidro para atacá-la, resultando em ferimentos graves no rosto e no corpo da influenciadora digital.

A polícia prendeu Maria Vitória, Lua Alves e Érica Lorena sob acusações de tentativa de homicídio, associação criminosa e lesão corporal. Outras duas suspeitas continuam foragidas. Isabelly está hospitalizada em recuperação dos ferimentos.

O crime teria sido motivado por desavenças pessoais entre Isabelly e Érica Morena, atual parceira do ex-marido da vítima. Além de Isabelly, uma amiga dela também foi agredida durante o ataque. As agressoras ainda invadiram uma residência próxima para continuar as agressões, ferindo uma idosa que morava no local.

Assista ao vídeo - ‘Barbie do Piauí’ é agredida pela atual namorada do ex-marido e grupo de amigas em saída de festa

