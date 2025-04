Caminhoneiro enfrenta criminosos em tentativa de roubo na Régis Bittencourt Motorista reage a assalto e destrói carro de suspeitos na divisa entre SP e PR Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 18h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h47 ) twitter

Caminhoneiro arrisca a própria vida para enfrentar criminosos armados em rodovia

Um caminhoneiro reagiu a uma tentativa de roubo na rodovia Régis Bittencourt, que conecta São Paulo a Curitiba (PR). O incidente ocorreu por volta de 00h41 quando um carro branco interceptou o caminhão. O motorista decidiu enfrentar os criminosos ao colidir com o veículo dos suspeitos e escapou ileso.

Os assaltantes desceram do carro para abordar o caminhoneiro, mas em uma manobra arriscada, ele jogou o caminhão contra eles, danificando seriamente o carro dos criminosos e impedindo ser seguido.

A polícia localizou um dos suspeitos em Barra do Turvo, no estado de São Paulo, e continua a busca pelos outros membros do grupo. As autoridades acreditam que a quadrilha opera na divisa entre São Paulo e Paraná para dificultar as investigações, alternando os estados para cometer os crimes e fugir.

