Carro de suspeito no caso Bianca é visto em área de mata Polícia busca Bruno e Bianca após ataque em Sorocaba Cidade Alerta 05/05/2025 - 23h23

Caso Bianca: carro do ex-companheiro é flagrado duas vezes por sistema de radares em área de mata

O desaparecimento de Bianca, de 30 anos, continua a ser investigado após novas pistas surgirem. O carro de Bruno, ex-marido de Bianca e suspeito do ataque, foi captado por radares em uma área de mata em Sorocaba, interior de São Paulo. Desde o incidente, há uma semana, quando Bruno deixou seu bebê coberto de sangue com uma vizinha após uma briga no carro, Bianca não foi encontrada em nenhum hospital da região.

Testemunhas afirmam que Bianca estava inconsciente quando foi levada por Bruno. A Polícia Civil e a família dela estão preocupados com seu paradeiro enquanto as buscas continuam. A investigação busca esclarecer o que aconteceu após o ataque e localizar Bruno.

