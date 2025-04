Casal de empresários é encontrado morto em chácara no interior de SP Corpos foram localizados em veículo com sinais de execução Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h11 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h11 ) twitter

Casal dono de grande escola em São Paulo é encontrado morto com sinais de execução

Um casal de empresários foi encontrado morto em uma caminhonete em uma chácara no interior de São Paulo. José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61, eram de Araraquara e foram localizados em São Pedro. Os corpos apresentavam sinais de execução, com José Eduardo no banco da frente e Rosana na caçamba do veículo.

A descoberta ocorreu após vizinhos notarem a ausência de movimentação na propriedade e o portão permanecer aberto desde sexta-feira. Preocupados, eles investigaram e encontraram o corpo de José Eduardo, levando à chamada da polícia. A casa não apresentava sinais de invasão ou roubo.

A polícia investiga a motivação do crime, já que não havia indícios de ameaças ao casal, que estava junto há quase 30 anos. O caso segue em investigação para identificar o responsável pelo duplo homicídio.

Assista em vídeo - Casal dono de grande escola em São Paulo é encontrado morto com sinais de execução

