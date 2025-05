Chuvas intensas causam alagamentos na zona norte de São Paulo Regiões oeste e sul da capital paulista apresentam menor intensidade de chuvas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h49 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h49 ) twitter

Alagamentos em São Paulo afetam motoristas na zona norte da capital

Uma forte precipitação na tarde de quinta-feira (22) causou alagamentos em diversas vias da zona norte de São Paulo, complicando o trânsito para os motoristas. A entrada de uma loja ficou completamente submersa devido à água acumulada. As zonas oeste e sul da cidade não registraram chuvas de grande intensidade, mas as regiões norte e leste estão sob monitoramento devido à forte precipitação.

A situação também afeta a região metropolitana de São Paulo, com cidades como Carapicuíba e Cotia enfrentando chuvas consideráveis. No centro da cidade, áreas como a Bela Vista também foram impactadas, com imagens enviadas por telespectadores ao programa Cidade Alerta.

