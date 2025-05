Conselheiro tutelar afastado em São Paulo por suspeita de exploração sexual Denúncia envolve adolescente de 17 anos; caso está sob investigação Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h46 ) twitter

Conselheiro tutelar de São Paulo é afastado por manter relações sexuais com adolescente de 17 anos

Um conselheiro tutelar de São Paulo foi afastado após ser acusado de manter relações sexuais com uma adolescente de 17 anos em troca de dinheiro e promessas de benefícios sociais. O incidente ocorreu na unidade do Conselho Tutelar no bairro Jaçanã, zona norte da cidade. A jovem, expulsa de casa pelo pai, procurou ajuda no local e acabou sendo explorada pelo conselheiro.

O caso veio à tona quando outras conselheiras descobriram mensagens comprometedoras entre o conselheiro e a adolescente, que também revelou à polícia que ele comprou pílulas do dia seguinte para ela. O Ministério Público pede sua destituição do cargo e proibição de futuras candidaturas ao conselho.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos acompanha o caso, que está sob investigação policial em segredo de Justiça. O conselheiro foi indiciado por favorecimento à prostituição e exploração sexual, permanecendo suspenso enquanto as apurações prosseguem.

