Metroviários de São Paulo votam online sobre possível greve Decisão sobre paralisação ocorrerá por meio de votação virtual até esta quarta-feira Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h42 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Metroviários de São Paulo decidem nesta quarta (21) se haverá greve do metrô

Os metroviários de São Paulo irão decidir nesta quarta-feira (21) se haverá greve no metrô. A votação, que ocorre de forma online, permitirá que cada membro da categoria escolha entre aceitar a proposta salarial do metrô ou rejeitá-la, o que resultaria em uma nova assembleia na próxima segunda (26). Caso a proposta seja rejeitada, a greve poderá ter início na terça (27).

A decisão de realizar a votação online foi uma surpresa para muitos, já que as assembleias costumam ocorrer com a presença física dos participantes. A paralisação proposta visa reivindicar um reajuste salarial e protestar contra iniciativas de privatização do metrô. Mais de 3 milhões de pessoas utilizam o metrô de São Paulo diariamente, tornando a decisão da categoria de grande impacto para a cidade.

Assista em vídeo - Metroviários de São Paulo decidem nesta quarta (21) se haverá greve do metrô

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!