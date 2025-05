Colombiano é preso em Porto Alegre (RS) por forjar sequestro Erro em transferência bancária expõe plano de extorsão Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colombiano é preso em Porto Alegre (RS) por forjar o próprio sequestro

Um colombiano foi preso em Porto Alegre (RS) por simular seu próprio sequestro com a intenção de extorquir dinheiro de seu empregador, também colombiano. Um dos integrantes do grupo criminoso se autodenominava “gênio”, mas cometeu um erro ao transferir o valor do resgate para a conta errada, pertencente a uma idosa alheia ao crime.

A polícia prendeu três pessoas envolvidas no esquema de extorsão e associação criminosa, que acreditavam que jamais seriam descobertas. Durante as investigações, foi interceptado um áudio onde um dos suspeitos se vangloriava de sua suposta inteligência.

As autoridades continuam buscando outros possíveis envolvidos no esquema criminoso, que já teria feito outras vítimas.

Assista em vídeo - Colombiano é preso em Porto Alegre (RS) por forjar o próprio sequestro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!