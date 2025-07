Comerciante ameaça incendiar loja de brinquedos em Montes Claros Homem em surto causa pânico ao tentar incendiar loja de ex-companheira Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 19h10 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Comerciante de 60 anos ameaça incendiar loja de brinquedos em Montes Claros.

Incidente ocorreu após o homem incendiar seu carro e espalhar querosene na loja de sua ex-companheira.

Polícia Militar imobilizou o comerciante, que estava desorientado e tentou se enforcar.

Ocorrência registrada como tentativa de incêndio criminoso e autoextermínio; ninguém se feriu.

Comerciante é preso após colocar fogo no próprio carro e tentar incendiar loja da ex-mulher em MG

Um comerciante de 60 anos causou pânico no Montes Claros Shopping, em Minas Gerais, ao incendiar seu carro no estacionamento e ameaçar atear fogo na loja de brinquedos onde sua ex-companheira trabalha. Ele espalhou querosene no local e colou um cartaz com críticas à ex-companheira e suas advogadas na porta da loja.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar a situação. Durante o incidente, o homem consumiu um pedaço de bolo que alegou estar envenenado com chumbinho e tentou se enforcar dentro da loja. A Polícia Militar conseguiu imobilizá-lo antes que ele causasse mais danos.

Segundo a polícia, o comerciante estava desorientado devido a uma traição descoberta dois meses antes. Ele foi levado sob escolta para um hospital e será interrogado após receber alta. A ocorrência foi registrada como dano qualificado, tentativa de incêndio criminoso e tentativa de autoextermínio. A administração do shopping informou que ninguém ficou ferido e que a situação foi controlada sem maiores danos.

Assista ao vídeo - Comerciante é preso após colocar fogo no próprio carro e tentar incendiar loja da ex-mulher em MG

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!