Corpo de mulher encontrado em açude de haras em Campinas

Funcionário revela ter atropelado mulher e levado corpo para haras onde trabalha

O corpo de Cristina Galasso foi descoberto em um açude nos fundos de um haras em Campinas, São Paulo. Paulo, um segurança do haras, confessou ter atropelado a mulher na rodovia Anhanguera enquanto retornava de uma viagem. Ele afirmou que perdeu o controle da caminhonete e atingiu Cristina, que caminhava pela rodovia. O impacto dividiu o corpo em duas partes, que foram levadas para o haras onde ele trabalha.

Funcionários do haras encontraram o corpo após sentirem um odor estranho vindo do açude. A polícia investiga as circunstâncias do acidente e a ocultação do cadáver por parte de Paulo. Ele admitiu ter lavado o carro para esconder evidências, mas a perícia encontrou manchas de sangue no veículo. Paulo responderá por homicídio culposo e ocultação de cadáver enquanto a investigação busca esclarecer se ele agiu sozinho.

